  Как прошла премьера "Люксембург, Люксембург" Лукича в Близнюках Харьковской области – на родине главных героев ленты. Видео

Главные роли в фильме сыграли уроженцы Близнюков – братья Рамил и Аммил Насировы из группы "Курган & Agregat". Они вместе с Лукичем приехали в Близнюки на премьеру.

Команда фильма в день показа развернула красную дорожку перед местным культурным центром. Журналисты MediaPort рассказали, что на премьеру пришло около 400 зрителей, среди которых были местные жители, переселенцы и украинские защитники. Все собранные от показа фильма деньги будут переданы на нужды ВСУ, отмечает "Суспільне".

"Мы подумали, что это достаточно оригинально, чтобы первыми фильм увидели люди не там. где есть кинотеатр, а там, где его нет, – в маленьком городке, откуда родом наши главные герои", – рассказал Лукич.

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Видео: Суспільне Харків / YouTube