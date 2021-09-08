Шампунь от перхоти и солнцезащитный крем. Эксперт рассказал, как правильно ухаживать за лицом во время масочного режима

По словам доктора, пот и влага, которые образуются под маской, оседают на коже, закупоривая поры.
"С каждым выдохом влажность под маской увеличивается, создавая эффект парника. Повышенная влажность влияет на pH кожи, а это может привести к более активному размножению бактерий и способствовать появлению воспаления. Обычно воспаления появляются в области подбородка, носа и щек", – отметил Литус.
В качестве профилактики врач советует соблюдать следующие правила:
для воспаленных участков можно применять средства точечного нанесения – гидрогелевые патчи, мази и лосьоны.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Необходимость ношения масок отмечали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге в ноябре 2020 года говорил, что если 95% людей будут носить маски, жесткий карантин вводить не придется.