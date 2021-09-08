Бульвар Шоубиз
 
08 сентября, 2021
 
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Шампунь от перхоти и солнцезащитный крем. Эксперт рассказал, как правильно ухаживать за лицом во время масочного режима

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Пот и влага, которые образуются под маской, оседают на коже, закупоривая поры
Пот и влага, которые образуются под маской, оседают на коже, закупоривая поры
Фото: depositphotos.com

Во время обязательного ношения защитной маски на лице может появиться маскне – воспаление нижней части лица. О том, как этого избежать, рассказал заведующий кафедрой дерматовенерологии, аллергологии, клинической и лабораторной иммунологии Национального университета здравоохранения Украины им. П.Л. Шупика, заслуженный врач Украины Александр Литус. Его советы 7 сентября опубликованы на сайте Минздрава Украины.

По словам доктора, пот и влага, которые образуются под маской, оседают на коже, закупоривая поры.

"С каждым выдохом влажность под маской увеличивается, создавая эффект парника. Повышенная влажность влияет на pH кожи, а это может привести к более активному размножению бактерий и способствовать появлению воспаления. Обычно воспаления появляются в области подбородка, носа и щек", – отметил Литус.

В качестве профилактики врач советует соблюдать следующие правила: 

  • умываться теплой водой после снятия маски, а новую надевать только на сухое лицо;
  • не носить одну маску больше четырех часов;
  • делать небольшой перерыв перед надеванием новой маски, дать коже "подышать" (но делать это надо в безопасной среде);
  • в жаркий период можно использовать солнцезащитные кремы, которые содержат цинк или титан – они будут выступать в качестве барьера от любого трения и раздражения;
  • периодическое умывание лица шампунем от перхоти, содержащим кетоконазол или сульфид селена, успокаивает кожу и помогает удалить излишки дрожжевого грибка, особенно вокруг рта и в носощечной складке;
  • к вечернему уходу за кожей можно добавить средства, в состав которых входят салициловая кислота и другие альфагидроксикислоты (для отшелушивания омертвевших участков кожи), а также бензоилпероксид, масло чайного дерева или экстракт ромашки (противовоспалительное и успокаивающее действие). Такие гели, тоники и пенки легко найти в линейках для проблемной кожи; 
  • если кожа значительно раздражена, временно перейдите на деликатные, успокаивающие и увлажняющие средства. Эксфолианты желательно использовать не очень часто: 2–3 раза в неделю. 

  • для воспаленных участков можно применять средства точечного нанесения – гидрогелевые патчи, мази и лосьоны.

Если раздраженные участки кожи на лице заметно воспалились, появились отеки, это повод обратиться за профессиональной помощью – косметические средства в такой ситуации не помогут. 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1941245199371909

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Необходимость ношения масок отмечали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге в ноябре 2020 года говорил, что если 95% людей будут носить маски, жесткий карантин вводить не придется.


Теги: Министерство здравоохранения, пандемия, маска, косметология
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