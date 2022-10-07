"Как в последний раз", "Надо ж так жопу деда лизать". Актриса из "Сватов" Железняк вся в черном записала поздравление для Путина

"Благодарю вас за чувство Родины. Спасибо, что своих мальчиков я могу воспитывать как мальчиков, а девочку – как девочку. Я вас очень люблю. Я восхищаюсь вами! Я восхищаюсь тем, как вы держите удар. Я восхищаюсь вашим спокойствием! Я счастлива, что у меня, моей семьи и нашей страны такой президент", – заявила Железняк на камеру, стоя в широком свитере на фоне шкафа.
Украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram высмеял актрису.
"Звезда российского театра и кино с украинскими именем и фамилией поздравила фюрера с днюхой", – прокомментировал он видео.
"Поздравила, как в последний раз", – отреагировали в сети.
"Это ж надо так жопу деда лизать", – прокомментировали видео подписчики.
"Поздравляет вся черном. Намек мы поняли", – написали фолловеры.
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Железняк родилась в 1974 году в Москве. Актриса известна по фильмам "Ландыш серебристый", сериалам "Моя прекрасная няня" и "Сваты".
Вместе с супругом, актером Спартаком Сумченко воспитывает четверых детей.
Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. Он стал президентом России в 2000 году и с тех пор управляет страной. Он уходил с поста в 2008 году в связи с тем, что по закону не имел права оставаться президентом на третий срок. Пока президентом был Дмитрий Медведев, Путин возглавлял российское правительство. В 2012 году он вернулся на пост президента и с тех пор продолжает его занимать.
В день 70-летия Путина украинцы и россияне начали писать ему в соцсетях оскорбительные "поздравления", в том числе желая ему смерти.