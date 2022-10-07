"Как в последний раз", "Надо ж так жопу деда лизать". Актриса из "Сватов" Железняк вся в черном записала поздравление для Путина

"Благодарю вас за чувство Родины. Спасибо, что своих мальчиков я могу воспитывать как мальчиков, а девочку – как девочку. Я вас очень люблю. Я восхищаюсь вами! Я восхищаюсь тем, как вы держите удар. Я восхищаюсь вашим спокойствием! Я счастлива, что у меня, моей семьи и нашей страны такой президент", – заявила Железняк на камеру, стоя в широком свитере на фоне шкафа.

Украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram высмеял актрису.

"Звезда российского театра и кино с украинскими именем и фамилией поздравила фюрера с днюхой", – прокомментировал он видео.

"Поздравила, как в последний раз", – отреагировали в сети.

"Это ж надо так жопу деда лизать", – прокомментировали видео подписчики.

"Поздравляет вся черном. Намек мы поняли", – написали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)