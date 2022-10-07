Резников объяснил российской армии, чем Зеленский отличается от Путина

"Вам обещали легкую прогулку. А отправили в западню. Вы платите кровью за чьи-то фантазии и ложные цели. Вы знаете, что в Украине вы никого не освобождаете. Вы уничтожаете целые города, где совсем недавно вас считали добрыми соседями и говорили по-русски. А теперь посеяна вражда на поколения вперед", – подчеркнул Резников.

Теперь, по его словам, российских военных в Кремле не слушают.

"Потому что послушать вас сейчас – значит признать ошибки. А в Москве не любят правду. Им проще рассказать, как вы геройски погибли в битве с выдуманными полчищами НАТО. Страны НАТО поставляют нам оружие. Это правда. Но бьют вас этим оружием украинские воины. Вы об этом знаете", – отметил министр.

С тем, что РФ ведет несправедливую войну, глава Минобороны Украины связывает и поведение Путина.

"Президент Украины Владимир Зеленский посещает фронт. Будь-то Лисичанск под ударами или освобожденный Изюм. Я сам неоднократно вручал награды и боевое оружие лучшим воинам прямо в окопах. Это честь для меня. Наш президент – со своей армией. А где ваш? Многие из вас уже поняли – вас отправили умирать не за правое дело. Может поэтому ваш прячется в бункере, а не держит удар рядом с вами? Он боится вашего прозрения, презрения и вашего справедливого гнева", – сказал Резников.

Украинский министр добавил, что "с человеком, который пока возглавляет Россию, никто уже говорить не будет". Резников уточнил, что об этом четко сказал президент Украины.

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