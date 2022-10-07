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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников объяснил российской армии, чем Зеленский отличается от Путина

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Резников заявил, что Путин боится прозрения, презрения и справедливого гнева собственной армии
Резников заявил, что Путин боится прозрения, презрения и справедливого гнева собственной армии
Фото: mil.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский находится со своей армией и регулярно посещает фронт, в то время как президент России Владимир Путин прячется в бункере вместо того, чтобы "держать удар" вместе с отправленными в Украину на неправое дело российскими войсками. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в видеообращении к российской армии, которое "Військове телебачення України" опубликовало 7 октября в YouTube.

"Вам обещали легкую прогулку. А отправили в западню. Вы платите кровью за чьи-то фантазии и ложные цели. Вы знаете, что в Украине вы никого не освобождаете. Вы уничтожаете целые города, где совсем недавно вас считали добрыми соседями и говорили по-русски. А теперь посеяна вражда на поколения вперед", – подчеркнул Резников.

Теперь, по его словам, российских военных в Кремле не слушают.

"Потому что послушать вас сейчас – значит признать ошибки. А в Москве не любят правду. Им проще рассказать, как вы геройски погибли в битве с выдуманными полчищами НАТО. Страны НАТО поставляют нам оружие. Это правда. Но бьют вас этим оружием украинские воины. Вы об этом знаете", – отметил министр.

С тем, что РФ ведет несправедливую войну, глава Минобороны Украины связывает и поведение Путина.

"Президент Украины Владимир Зеленский посещает фронт. Будь-то Лисичанск под ударами или освобожденный Изюм. Я сам неоднократно вручал награды и боевое оружие лучшим воинам прямо в окопах. Это честь для меня. Наш президент – со своей армией. А где ваш? Многие из вас уже поняли – вас отправили умирать не за правое дело. Может поэтому ваш прячется в бункере, а не держит удар рядом с вами? Он боится вашего прозрения, презрения и вашего справедливого гнева", – сказал Резников.

Украинский министр добавил, что "с человеком, который пока возглавляет Россию, никто уже говорить не будет". Резников уточнил, что об этом четко сказал президент Украины.

ВИДЕО
Видео: Військове телебачення України / YouTube
Контекст:

30 сентября 2022 года Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. 3 октября их одобрила Госдума РФ, а 4 октября – Совет Федерации РФ. После этого Путин утвердил ратификацию незаконной аннексии украинских земель.

Зеленский 30 сентября после подписания Путиным "договоров", оправдывающих незаконную аннексию украинских земель, диалог с ним невозможен. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России", – сказал Зеленский.

Зеленский 4 октября признал ничтожными указы Путина о признании "независимыми" Крыма и четырех областей Украины. В этот же день он ввел в действие решение СНБО, официально закрепляющее отказ Украины от переговоров с Путиным.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Кремль, военные, Министерство обороны Украины, Алексей Резников, армия РФ, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины
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