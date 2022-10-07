Резников объяснил российской армии, чем Зеленский отличается от Путина

"Вам обещали легкую прогулку. А отправили в западню. Вы платите кровью за чьи-то фантазии и ложные цели. Вы знаете, что в Украине вы никого не освобождаете. Вы уничтожаете целые города, где совсем недавно вас считали добрыми соседями и говорили по-русски. А теперь посеяна вражда на поколения вперед", – подчеркнул Резников.
Теперь, по его словам, российских военных в Кремле не слушают.
"Потому что послушать вас сейчас – значит признать ошибки. А в Москве не любят правду. Им проще рассказать, как вы геройски погибли в битве с выдуманными полчищами НАТО. Страны НАТО поставляют нам оружие. Это правда. Но бьют вас этим оружием украинские воины. Вы об этом знаете", – отметил министр.
С тем, что РФ ведет несправедливую войну, глава Минобороны Украины связывает и поведение Путина.
"Президент Украины Владимир Зеленский посещает фронт. Будь-то Лисичанск под ударами или освобожденный Изюм. Я сам неоднократно вручал награды и боевое оружие лучшим воинам прямо в окопах. Это честь для меня. Наш президент – со своей армией. А где ваш? Многие из вас уже поняли – вас отправили умирать не за правое дело. Может поэтому ваш прячется в бункере, а не держит удар рядом с вами? Он боится вашего прозрения, презрения и вашего справедливого гнева", – сказал Резников.
Украинский министр добавил, что "с человеком, который пока возглавляет Россию, никто уже говорить не будет". Резников уточнил, что об этом четко сказал президент Украины.
30 сентября 2022 года Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. 3 октября их одобрила Госдума РФ, а 4 октября – Совет Федерации РФ. После этого Путин утвердил ратификацию незаконной аннексии украинских земель.
Зеленский 30 сентября после подписания Путиным "договоров", оправдывающих незаконную аннексию украинских земель, диалог с ним невозможен. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России", – сказал Зеленский.
Зеленский 4 октября признал ничтожными указы Путина о признании "независимыми" Крыма и четырех областей Украины. В этот же день он ввел в действие решение СНБО, официально закрепляющее отказ Украины от переговоров с Путиным.