Как выглядит 73-летняя Вера Вонг в своем Instagram и реальной жизни. Фото

Реакции поклонников Вонг собрало издание New York Post. Фото дизайнера с мероприятия опубликовало фотоагентство ЕРА. Авторы публикации называют Вонг 73-летней девушкой, которая заставила усомниться всех в том, что ей на самом деле столько лет.
Вот так дизайнер выглядела на публике.
А такой видят ее подписчики в Instagram.
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По словам Вонг, отмечается в публикации, одним из секретов ее молодости является любимая работа, здоровый сон, коктейль с водкой в конце рабочего дня и отказ от пребывания на солнце.
Авторы статьи в шутку отметили, что 73-летняя дизайнер, вероятно, принадлежит к клубу тех избранных знаменитостей, которые, как кажется, никогда не стареют. В этом перечне они упомянули голливудских актрис 53-летнюю Дженнифер Лопес, 60-летнюю Деми Мур, 56-летнюю Холли Берри и 56-летнюю Сальму Хайек.
Вера Эллен Вонг родилась 27 июня 1949 года и выросла в Нью-Йорке. В течение 17 лет возглавляла американскую редакцию Vogue. После нее главным редактором модного издания стала Анна Винтур.
Вонг известна тем, что создает свадебные платья для знаменитостей. Среди ее клиенток были британский дизайнер Виктория Бекхэм, канадская певица Аврил Лавин, американская певица и актриса Дженнифер Лопес, американская актриса и бывшая модель Шэрон Стоун и американская модель Ким Кардашян. Также свадебные платья Вонг часто упоминаются в фильмах и сериалах.