Как выглядит 73-летняя Вера Вонг в своем Instagram и реальной жизни. Фото

По словам Вонг, одним из секретов ее молодости является любимая работа, здоровый сон, коктейль с водкой в конце рабочего дня и отказ от пребывания на солнце Фото: ЕРА

Реакции поклонников Вонг собрало издание New York Post. Фото дизайнера с мероприятия опубликовало фотоагентство ЕРА. Авторы публикации называют Вонг 73-летней девушкой, которая заставила усомниться всех в том, что ей на самом деле столько лет.

Вот так дизайнер выглядела на публике.

фотогалерея ( 1 из 2) Фото: ЕРА Фото: ЕРА

А такой видят ее подписчики в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Wang (@verawang)

По словам Вонг, отмечается в публикации, одним из секретов ее молодости является любимая работа, здоровый сон, коктейль с водкой в конце рабочего дня и отказ от пребывания на солнце.

Авторы статьи в шутку отметили, что 73-летняя дизайнер, вероятно, принадлежит к клубу тех избранных знаменитостей, которые, как кажется, никогда не стареют. В этом перечне они упомянули голливудских актрис 53-летнюю Дженнифер Лопес, 60-летнюю Деми Мур, 56-летнюю Холли Берри и 56-летнюю Сальму Хайек.