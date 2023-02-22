Могилевская показала вид из окна дома, в котором живет вместе с любимым мужчиной

Певица позирует рядом с кормушкой для птиц, наполненной зерном. Для съемки артистка выбрала белую футболку с желто-синей птицей.

"Не забывайте подкармливать наших маленьких друзей", – призвала она подписчиков.

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Контекст:

Могилевская – певица, актриса, телеведущая, продюсер. Ее первый альбом "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году. В 2004-м Могилевская получила звание народной артистки Украины.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка занимается волонтерской деятельностью, а также с июня выступает с моноспектаклем "Я вдома".

Певица сейчас живет вместе со своим возлюбленным по имени Валентин. Летом 2022 года Могилевская говорила, что раньше ее новый избранник долгое время жил в США.