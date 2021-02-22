"Как же так? Принцессы не сидят, расставив ноги!", "У нее есть что показать!". Фреймут в радикальном мини позировала в откровенной позе

Украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась снимком в высоких сапогах и коротком платье.

Фреймут: Фото из любимой фотосессии для Vogue Ukraine Фото: freimutolia / Instagram

Украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась в Instagram снимком, на котором запечатлена сидя с расставленными ногами. Она позировала в меховом мини-платье и высоких сапогах.

"Фото из любимой фотосессии для Vogue Ukraine", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

Подписчики прокомментировали снимок.

"Как же так? Принцессы не сидят, расставив ноги!" – отметила vovkeg.

"Но у нее есть что показать!" – ответила derdiuk.

"Вау! Впервые вижу Ольгу Фреймут с обнаженными ногами выше колен", – призналась sofiia_tdrchk.

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык. Она вела шоу "Подъем", "Ревизор" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере". Была участницей шоу "Танцы со звездами" на "1+1".

В марте 2020 года Фреймут получила диплом Академии этикета Debrett's.