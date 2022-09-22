"Какая красивая". 45-летняя звезда студии "Квартал 95" Кравец снова отрастила волосы. Фото до и после

Кравец в апреле 2021 года сделала короткую стрижку Фото: lennykravets / Instagram

"Очень хочется обниматься почаще теперь. Без повода. Просто потому, что есть с кем. Пусть так и будет всегда" – подписала фото 45-летняя Кравец.

Поклонники артистки обратили внимание на то, что она вновь отрастила волосы.

"Вам хорошо с длинными волосами, моложе выглядите", – написали фолловеры.

"Какая красивая", – восхитились в сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elena Kravets (@lennykravets)

Ранее Кравец выглядела вот так – актриса в апреле 2021 года сделала короткую стрижку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elena Kravets (@lennykravets)