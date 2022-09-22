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22 сентября, 2022
 
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"Какая красивая". 45-летняя звезда студии "Квартал 95" Кравец снова отрастила волосы. Фото до и после

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Кравец в апреле 2021 года сделала короткую стрижку
Кравец в апреле 2021 года сделала короткую стрижку
Фото: lennykravets / Instagram

Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец 22 сентября в Instagram разместила фото, на которых запечатлена во время объятий с украинцам за границей.

"Очень хочется обниматься почаще теперь. Без повода. Просто потому, что есть с кем. Пусть так и будет всегда" – подписала фото 45-летняя Кравец. 

Поклонники артистки обратили внимание на то, что она вновь отрастила волосы.

"Вам хорошо с длинными волосами, моложе выглядите", – написали фолловеры.

"Какая красивая", – восхитились в сети.

Ранее Кравец выглядела вот так – актриса в апреле 2021 года сделала короткую стрижку.

Контекст:

Елена Кравец (до замужества – Маляшенко) родилась в 1977 году в городе Кривой Рог. С 2000 года является актрисой студии "Квартал 95".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Кравец выступает с благотворительными концертами за границей, а также встречается с украинскими беженцами.

Теги: мода и красота, студия Квартал 95, Елена Кравец
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