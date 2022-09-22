"Какая красивая". 45-летняя звезда студии "Квартал 95" Кравец снова отрастила волосы. Фото до и после

"Очень хочется обниматься почаще теперь. Без повода. Просто потому, что есть с кем. Пусть так и будет всегда" – подписала фото 45-летняя Кравец.
Поклонники артистки обратили внимание на то, что она вновь отрастила волосы.
"Вам хорошо с длинными волосами, моложе выглядите", – написали фолловеры.
"Какая красивая", – восхитились в сети.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее Кравец выглядела вот так – актриса в апреле 2021 года сделала короткую стрижку.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Елена Кравец (до замужества – Маляшенко) родилась в 1977 году в городе Кривой Рог. С 2000 года является актрисой студии "Квартал 95".
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Кравец выступает с благотворительными концертами за границей, а также встречается с украинскими беженцами.