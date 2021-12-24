  44-летняя Елена Кравец рассказала, чего больше всего боится в своей профессии

"Наверное, скажу сильно пафосно, но так оно звучит. Мой самый большой страх – это то, что я не успею сыграть свою роль. Вот как-то так", – призналась 44-летняя актриса.
Она добавила, что знает, какую именно роль хочет сыграть.
"Но в силу суеверия я пока, если можно, не буду говорить", – подчеркнула Кравец.
Она пообещала, что в ближайшее время расскажет подробности своей новой роли.
Елена Кравец (до замужества – Маляшенко) родилась в 1977 году в Кривом Роге. С 2000 года является актрисой студии "Квартал 95".
Актриса замужем за Сергеем Кравцом. Раньше он был исполнительным продюсером студии "Квартал 95", а сейчас является продюсером ShootGroup Production. Пара поженилась в 2002 году и воспитывает троих детей: дочь Марию (2003) и двойняшек Ивана и Екатерину (2016).