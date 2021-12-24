  44-летняя Елена Кравец рассказала, чего больше всего боится в своей профессии

Елена Кравец в актерской профессии больше 20 лет Фото: lennykravets / Instagram

"Наверное, скажу сильно пафосно, но так оно звучит. Мой самый большой страх – это то, что я не успею сыграть свою роль. Вот как-то так", – призналась 44-летняя актриса.

Она добавила, что знает, какую именно роль хочет сыграть.

"Но в силу суеверия я пока, если можно, не буду говорить", – подчеркнула Кравец.

Она пообещала, что в ближайшее время расскажет подробности своей новой роли.

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Видео: Маша Ефросинина / YouTube