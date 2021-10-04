"Какая бусинка", "Прелесть". Дочери футболиста Зинченко исполнилось два месяца

Зинченко и Седан стали родителями в начале августа Фото: v.lada_sedan / Instagram

"Два месяца, как я мама. Ущипните меня", – написала она.

Дочь Зинченко и Седан запечатлена в бело-розовом платье и венке на голове.

View this post on Instagram Публикация от Vlada Zinchenko (@v.lada_sedan)

"Какая бусинка", – прокомментировала подписчица _lifox.

"Прелесть", – написала aniuta_gorbenko.