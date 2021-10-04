"Какая бусинка", "Прелесть". Дочери футболиста Зинченко исполнилось два месяца

"Два месяца, как я мама. Ущипните меня", – написала она.
Дочь Зинченко и Седан запечатлена в бело-розовом платье и венке на голове.
View this post on Instagram
"Какая бусинка", – прокомментировала подписчица _lifox.
"Прелесть", – написала aniuta_gorbenko.
Зинченко и Седан расписались в марте 2020 года, свадьбу сыграли пять месяцев спустя, в начале августа. В июне 2021 года супруги сообщили, что ждут первенца. 1 августа стало известно, что у них родилась девочка. Родители назвали дочь Евой.
Настоящая фамилия Влады Седан – Щеглова, писало издание "Футбол 24". Она корреспондент на телеканале "Футбол 1/2".