"Какая обаятельная". 72-летняя Пугачева в одной рубашке засветила бедра на домашнем видео

Пугачева: Я просто поражена своей дочерью. Кристина во всем уникальна Фото: depositphotos.com

Артистка позирует в кадре, сидя на диване в черной удлиненной рубашке на молнии с кружевными манжетами и колготах.

"Я просто поражена своей дочерью. Кристина во всем уникальна. Она всегда удивляет меня своей стильностью, умением одеться. Во всем хороша – и на сцене, и в жизни. И вот теперь, пожалуйста, – выпустила новый парфюм", – похвасталась Пугачева.

"Какая вы обаятельная", – отреагировали на ролик поклонники.

View this post on Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)