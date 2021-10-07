"Какая обаятельная". 72-летняя Пугачева в одной рубашке засветила бедра на домашнем видео

Артистка позирует в кадре, сидя на диване в черной удлиненной рубашке на молнии с кружевными манжетами и колготах.
"Я просто поражена своей дочерью. Кристина во всем уникальна. Она всегда удивляет меня своей стильностью, умением одеться. Во всем хороша – и на сцене, и в жизни. И вот теперь, пожалуйста, – выпустила новый парфюм", – похвасталась Пугачева.
"Какая вы обаятельная", – отреагировали на ролик поклонники.
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Орбакайте (1971) – старшая дочь Пугачевой. Отец Орбакайте – первый муж Пугачевой, литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас.
В 2011 году Пугачева вышла замуж за российского шоумена Максима Галкина. Пара воспитывает детей-двойняшек – Лизу и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.