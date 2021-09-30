"Прошли 10 км". Орбакайте в объятиях мужа похвасталась прогулкой вдоль Гудзона

На заглавном фото артистка позирует в кадре на фоне реки в объятиях мужа.

"Мы очень любим хайкинг-прогулки по лесным тропам в разных странах! Вчера прошли 10 км, пока погода хорошая", – рассказала артистка.

В Instagram Stories Орбакайте разместила короткое видео, записанное во время прогулки.

"Мы решили размяться, прогуляться, насладиться осенней погодой. А там у нас другой берег Гудзона", – прокомментировала происходящее в кадре артистка.

Контекст:

Орбакайте – заслуженная артистка России (2013). В ее дискографии 11 альбомов. Она также снимается в кино. Наиболее известные фильмы с ее участием – "Чучело", "Гардемарины, вперед!", "Любовь-морковь".

В 2005 году Орбакайте вышла замуж за американского бизнесмена российского происхождения Михаила Земцова. У пары есть общая дочь Клавдия (2012).

Она первый ребенок для Земцова и третий – для Орбакайте. От предыдущих отношений у певицы есть два сына. Отцом старшего Никиты (1991) является ее бывший гражданский супруг, певец Владимир Пресняков. Младший Дени (1998) родился в браке с российским бизнесменом Русланом Байсаровым.