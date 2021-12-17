"Какая танцевальная песня. Ушла наряжать елку". Джамала презентовала свой первый новогодний трек. Аудио

"Моя первая авторская новогодняя песня, вдохновленная праздничным мудом и самоиронией. Мне хотелось добавить в этот Новый год немного иронии. А еще напомнить, что все наши желания, все цели выполнимы! Но мы должны их не просто себе загадать, а засыпать и просыпаться с ними, идти к цели. Жить с чувством мечты. Знать, что все происходит", – написала артистка в день премьеры в Instagram.
"В конце песни поцелуйчик растопил сердце", – прокомментировали трек поклонники певицы.
"Какая танцевальная и трогательная песня. Ушла наряжать елку", – написала одна из подписчиц Джамалы.
Джамала родилась 27 августа 1983 года в городе Ош (Киргизская ССР). Выросла в Крыму, куда вместе с родителями переехала в 1989 году.
Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского, а после – киевскую Национальную музыкальную академию имени Чайковского по классу оперного вокала.
В 2016 году она победила в песенном конкурсе "Евровидение 2016". Конкурс проходил в Стокгольме, Джамала исполнила композицию "1944" о депортации крымскотатарского народа.