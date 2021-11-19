"Какие ще-е-еки". Телеведущий Решетник показал младшего сына, которому скоро исполнится год

"Отец и сын – серьезные, утренние", – подписал снимок 38-летний ведущий.

Его пост набрал почти 13 тыс. лайков.

"Какие ще-е-еки. Сладкий какой", – прокомментировала фото mandarina_irina28.

"Хомячело, папа не дотягивает! Харизма Сашульки заполняет все пространство", – считает tetyanka.kazanova.

"Копия папина", – написала zdorova9589.

Контекст:

Решетник родился в Николаеве в 1983 году. Карьеру ведущего начинал на Первом национальном. В настоящее время является ведущим шоу "Холостяк" и "Холостячка" на СТБ, а также других проектов на этом канале.

Вместе с женой, телеведущей Кристиной Тымчук, он воспитывает троих сыновей – Ивана (2013), Дмитрия (2017) и Александра (2020).