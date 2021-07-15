"Кристина, вы хороши и без такого открытого декольте". Жена Решитника засветила пышную грудь на пляже в Одессе

Жена ведущего позирует в кадре в оранжевом лифе и зеленом костюме.

"Hot summer", – подписала она публикацию.

"Кристина, вы хороши и без такого открытого декольте! Чересчур уж выставили напоказ, сравнившись уровнем с озабоченными секси-барышнями. Вы выше этого, поверьте", – отреагировали на фото ее подписчики.

"Молока, видно, хватает", – оценили фото фолловеры.

"Hot mamma", – прокомментировали публикацию пользователи сети.

Контекст:

Григорий и Кристина Решетник поженились в 2010 году. 28 ноября 2020 года Решетники стали многодетными родителями – у пары родился третий сын, имя которого супруги пока не разглашают. Старшие сыновья Иван и Дмитрий родились в 2013-м и 2017 году.

12 июля 2021 года Решетник сообщил, что они с женой отправили сыновей к бабушке и деду, а сами "хоть немного выдохнут".