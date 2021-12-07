"Какие вкусности", "Идеальная". 25-летняя дочь Заворотнюк снялась голой на Мальдивах

На заглавном фото Анна Заворотнюк позирует в кадре спиной к объективу, сидя голой в наполненной пеной ванне с видом на море. На втором снимке дочь актрисы показала установленный у нее в ногах поднос с угощениями.

"Мальдивы – это вдохновение в каждом уголке", – написала она.

"Какие вкусности – восторг", – написали пользователи сети.

"Идеальная", – оценили фото подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Zavorotnyuk (@anna_zavorotnyuk)