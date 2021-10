Камбербэтч сыграет в сериале "Лондонград" убитого экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко

Сценарий сериала создан по мотивам книги "Последний шпион" (The Terminal Spy), которую написал британский журналист Алан Коуэлл, сотрудничающий с The New York Times.

Сериал будет снимать американский режиссер Брайан Фогель, обладатель премии "Оскар" за документальный фильм "Икар" о допинговом скандале с российскими спортсменами. Камбербэтч также заявлен как сопродюсер сериала.

Когда состоится премьера сериала, пока не уточняется.