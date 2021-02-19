Каминская заявила, что в сети под ее именем действуют мошенники

По словам солистки украинской группы "НеАнгелы" Славы Каминской, мошенники отправляют сообщения ее друзьям с российских номеров.

Каминская: Это не я, не ведитесь Фото: babaslavka / Instagram

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская 19 февраля в Instagram Stories сообщила, что от ее имении мошенники рассылают сообщения в сети WhatsApp.

"Кто-то с российского номера пишет моим друзьям, хотя непонятно, откуда у него номера телефонов, и просит что-то там куда-то перевести. Это не я, не ведитесь", – заявила артистка.

Она также обнародовала скриншоты переписки этих людей с ее друзьями. В сообщениях аферисты, представляясь певицей, просят перевести деньги и анонсируют проведение конкурсов и марафонов.

Скриншот: babaslavka / Instagram

Слава Каминская (девичья фамилия – Кузнецова) родилась в 1984 году в Одессе. С 2006 года является солисткой группы "НеАнгелы".

Певица была замужем дважды. Во втором браке с пластическим хирургом Эдгаром Каминским у нее родилось двое детей – Леонард (2014) и Лаура (2015). Супруги развелись летом 2019 года.

Сейчас, по словам певицы, она состоит в отношениях, но имя избранника не афиширует.