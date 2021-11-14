Кардашян показала черный наряд, в котором была на свадьбе Хилтон

Кардашян пришла на свадьбу в черном бальном платье Balenciaga с открытым вырезом в центре груди и длинной развевающейся юбке.

Она дополнила наряд черными сапогами, черными серьгами-кольцами. Волосы она заплела в гладкую косу, а для макияжа выбрала смоки айс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Контекст:

Хилтон вышла замуж 11 ноября за американского бизнесмена Картера Реума. Они перестали скрывать отношения в феврале 2020 года. В мае 2021 года стало известно, что Хилтон запускает реалити-шоу, посвященное подготовке к свадьбе с Реумом.

На своей свадьбе она сменила четыре разных наряда невесты.