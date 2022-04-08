Картофельный лаваш. Простой рецепт от кулинарного эксперта

"Если у вас осталось пюре и есть немного муки, можно приготовить вкусный лаваш. По сути, это нечто среднее между блинами и лепешками. Картофельный лаваш может стать заменой хлеба и вкусен как теплым, так и холодным. А главное – на его приготовление не нужно тратить много времени", – рассказал Якутов.
Ингредиенты:
• картофельное пюре – 350 г;
• мука – 1 стакан;
• разрыхлитель – 1 ч. л.;
• масло растительное – 1 ст. л.;
• соль по вкусу;
• мускатний орех 0,5 г (по желанию).
Необходимо соединить муку с разрыхлителем. В пюре добавить растительное масло и перемешать. Соединить пюре с мукой и замесить тесто. Оно должно быть эластичным, но не липнуть к рукам.
Тесто разделить на средние кусочки и раскатать лаваш. Можно добавить любую зелень – например, укроп и петрушку.
Лаваш можно приготовить в духовке или на сухой сковороде.
Для первого варианта нужно раскатать тесто средней толщины, разогреть духовку до 180 градусов, выложить лаваш на противень и отправить готовиться на 10–15 минут.
При запекании он немного поднимется, но потом осядет. Такой лаваш можно есть вместо хлеба или делать с ним бутерброды.
Для приготовления на сухой сковороде нужно тонко раскатать тесто, положить на раскаленную сковороду лепешки и жарить с каждой стороны до румяности. В такой лаваш можно заворачивать тушеную капусту, овощи или любую другую начинку, которая есть в холодильнике.