"Кашу некому сварить? Гадостью кормите". Галкин показал, что едят его дети на завтрак

Комментируя происходящее, Гарри Галкин сообщил, что он завтракает хлопьями с медом, а его сестра Лиза отметила, что предпочитает шоколадные подушечки с шоколадом внутри.

"Полезный завтрак", – подытожил Максим Галкин.

"Полезный и вкусный", – добавила его дочь.

"И это вы называете полезным завтраком?" – прокомментировали ролик подписчики.

"А что, кашу некому детям сварить? Гадостью кормите", – написали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)