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23 апреля, 2022
 
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Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Луи, сделанные на пляже в Норфолке

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Герцог и герцогиня Кембриджские воспитывают троих детей
Герцог и герцогиня Кембриджские воспитывают троих детей
Фото: kensingtonroyal / Instagram

23 апреля на странице Кенсингтонского дворца в Instagram по случаю дня рождения опубликованы новые фото младшего сына герцога и герцогини Кембриджских принца Луи.

"Четыре года", – подписали снимок родители.

На фото принц Луи позирует во время прогулки босиком на пляже в Норфолке, где расположен загородный дом родителей, принца Уильяма и его жены Кэтрин, пишет издание Daily Mail. Фотографии сына сделала герцогиня Кембриджская. На фото младший сын герцога и герцогини Кембриджских одет в серый джемпер и шорты.

В публикации отмечается, что летом принц Уильям вместе с женой и детьми планирует переехать из Кенсингтонского дворца в Беркшир, а в сентябре принц Луи вместе со своим старшими братом Джорджем и сестрой Шарлоттой поступит в новую школу.

Контекст:

Принц Луи родился 23 апреля 2018 года в госпитале Святой Марии в Лондоне. Принц Уильям, отец ребенка, присутствовал на родах. В тот же день герцогиню и новорожденного выписали из больницы.

У принца Луи есть старшие брат и сестра: принц Джордж (2013) и принцесса Шарлотта (2015).

Теги: принц Уильям, дети, семья, герцогиня Кембриджская Кэтрин, принц Луи
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