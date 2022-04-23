Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Луи, сделанные на пляже в Норфолке

"Четыре года", – подписали снимок родители.
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На фото принц Луи позирует во время прогулки босиком на пляже в Норфолке, где расположен загородный дом родителей, принца Уильяма и его жены Кэтрин, пишет издание Daily Mail. Фотографии сына сделала герцогиня Кембриджская. На фото младший сын герцога и герцогини Кембриджских одет в серый джемпер и шорты.
В публикации отмечается, что летом принц Уильям вместе с женой и детьми планирует переехать из Кенсингтонского дворца в Беркшир, а в сентябре принц Луи вместе со своим старшими братом Джорджем и сестрой Шарлоттой поступит в новую школу.
Принц Луи родился 23 апреля 2018 года в госпитале Святой Марии в Лондоне. Принц Уильям, отец ребенка, присутствовал на родах. В тот же день герцогиню и новорожденного выписали из больницы.
У принца Луи есть старшие брат и сестра: принц Джордж (2013) и принцесса Шарлотта (2015).