Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Луи, сделанные на пляже в Норфолке

"Четыре года", – подписали снимок родители.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

На фото принц Луи позирует во время прогулки босиком на пляже в Норфолке, где расположен загородный дом родителей, принца Уильяма и его жены Кэтрин, пишет издание Daily Mail. Фотографии сына сделала герцогиня Кембриджская. На фото младший сын герцога и герцогини Кембриджских одет в серый джемпер и шорты.

В публикации отмечается, что летом принц Уильям вместе с женой и детьми планирует переехать из Кенсингтонского дворца в Беркшир, а в сентябре принц Луи вместе со своим старшими братом Джорджем и сестрой Шарлоттой поступит в новую школу.