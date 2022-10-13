Кинчев, поддерживающий войну РФ против Украины: Идем за Христом – значит, должны и смерть принять, если понадобится

При этом Кинчев, разбирая свою песню "Преображение", имеющую религиозный характер, не стал отрицать, что ее можно воспринимать и как посвящение началу войны РФ против Украины, которую музыкант-пропагандист называет "спецоперацией" ("СВО").

"Мне и моим единоверцам надо быть готовыми "за распятье претерпеть". А как мы хотели? Идем за Христом – значит, должны и смерть принять, если понадобится", – заявил он.

В композиции, как отметили в интервью, речь идет о некоем четверге, в который "растаяла страна", а 24 февраля – день начала полномасштабной войны РФ против Украины – пришелся на четверг.

"События, связанные с "СВО", для меня боль, боль и боль… Мне страшно наблюдать, как стравили один народ. По сути, это гражданская война, где одни полностью легли за печеньки и трусики под англосаксонскую разводку, другие же отстаивают свою тысячелетнюю историю и свой суверенный путь под покровом пресвятой богородицы. Я всем сердцем с нашей армией, молюсь за Христово воинство! С нами бог! А если с нами бог, кто против нас? Да, и еще… я – русский!" – заявил Кинчев.

Позже в интервью музыкант все-таки назвал "СВО" войной.

"У меня есть много вопросов к власти и государству, но во время войны считаю неправильным задавать эти вопросы", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)