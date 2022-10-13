Бульвар Шоубиз
 
13 октября, 2022
 
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Кинчев, поддерживающий войну РФ против Украины: Идем за Христом – значит, должны и смерть принять, если понадобится

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Кинчев: Мне страшно наблюдать, как стравили один народ
Кинчев: Мне страшно наблюдать, как стравили один народ
Фото: AlisA / Facebook

Лидер российской группы "Алиса", кремлевский пропагандист Константин Кинчев 4 октября в интервью российскому пропагандистскому изданию "Аргументы недели" назвал войну России против Украины гражданской, а армию РФ – "Христовым воинством".

При этом Кинчев, разбирая свою песню "Преображение", имеющую религиозный характер, не стал отрицать, что ее можно воспринимать и как посвящение началу войны РФ против Украины, которую музыкант-пропагандист называет "спецоперацией" ("СВО").

"Мне и моим единоверцам надо быть готовыми "за распятье претерпеть". А как мы хотели? Идем за Христом – значит, должны и смерть принять, если понадобится", – заявил он.

В композиции, как отметили в интервью, речь идет о некоем четверге, в который "растаяла страна", а 24 февраля – день начала полномасштабной войны РФ против Украины – пришелся на четверг.

"События, связанные с "СВО", для меня боль, боль и боль… Мне страшно наблюдать, как стравили один народ. По сути, это гражданская война, где одни полностью легли за печеньки и трусики под англосаксонскую разводку, другие же отстаивают свою тысячелетнюю историю и свой суверенный путь под покровом пресвятой богородицы. Я всем сердцем с нашей армией, молюсь за Христово воинство! С нами бог! А если с нами бог, кто против нас? Да, и еще… я – русский!" – заявил Кинчев.

Позже в интервью музыкант все-таки назвал "СВО" войной.

"У меня есть много вопросов к власти и государству, но во время войны считаю неправильным задавать эти вопросы", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Кинчев (настоящая фамилия – Панфилов) родился 25 декабря 1958 года в Москве.

Музыкант поддержал аннексию Россией Крыма в 2014 году и отменил запланированные ранее концерты в Украине.

Кинчев под своей настоящей фамилией внесен в базу украинского сайта "Миротворец" за отрицание российской агрессии и незаконную гастрольную деятельность в оккупированном РФ Крыму.

Теги: Россия, Украина, война, агрессия, рок-музыка, война России против Украины, украинец, Константин Кинчев, Алиса, музыкант, русские
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