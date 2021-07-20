Бульвар Шоубиз
 
20 июля, 2021
 
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"Классный парень", "На папу очень похож". Тина Кароль показала видео с сыном Вениамином

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Сын Тины Кароль Вениамин учится в Лондоне, а на летние каникулы приезжает к матери в Украину
Сын Тины Кароль Вениамин учится в Лондоне, а на летние каникулы приезжает к матери в Украину
Фото: tina_karol / Instagram

Украинская певица Тина Кароль 20 июля обнародовала В Instagram­ Stories видео со своим 12-летним сыном Вениамином, который учится в Великобритании, а летние каникулы проводит с матерью в Украине.

Так как Instagram­ Stories хранит видео лишь ограниченное время, полный ролик был продублирован на фанатской страничке певицы в Instagram­. На видео Кароль спрашивает, что он читает, сын показывает ей толстую книгу на английском языке о художнике и изобретателе Леонардо да Винчи.

Видео уже просмотрели больше 11 тыс. раз. В комментариях поклонники 36-летней артистки восхищаются умом и воспитанностью ее сына.

"Очень воспитанный и умный мальчик, гордость мамы", – написала irish_vasilyeva.

"Очень понравился Веня, очень классный парень", – оставила комментарий sunriseirina777.

"На папу очень похож", – заметила bianca_guccii.

Контекст:

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – певица, ведущая и тренер шоу "Голос країни" на канале "1+1". В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году певица представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место.

В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной. В дискографии певицы восемь студийных альбомов, последний из которых – под названием "Красиво" – вышел в апреле 2021 года.

Тина Кароль воспитывает сына сына Вениамина (2008). Он – единственный сын артистки. Его отец, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет.

Теги: дети, Тина Кароль, семья, Вениамин Огир, Евгений Огир
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