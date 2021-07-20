"Классный парень", "На папу очень похож". Тина Кароль показала видео с сыном Вениамином

Сын Тины Кароль Вениамин учится в Лондоне, а на летние каникулы приезжает к матери в Украину Фото: tina_karol / Instagram

Так как Instagram­ Stories хранит видео лишь ограниченное время, полный ролик был продублирован на фанатской страничке певицы в Instagram­. На видео Кароль спрашивает, что он читает, сын показывает ей толстую книгу на английском языке о художнике и изобретателе Леонардо да Винчи.

Видео уже просмотрели больше 11 тыс. раз. В комментариях поклонники 36-летней артистки восхищаются умом и воспитанностью ее сына.

"Очень воспитанный и умный мальчик, гордость мамы", – написала irish_vasilyeva.

"Очень понравился Веня, очень классный парень", – оставила комментарий sunriseirina777.

"На папу очень похож", – заметила bianca_guccii.

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