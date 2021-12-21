Бульвар Шоубиз
 
21 декабря, 2021
 
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"Клавдия какая большая стала, ростом с маму почти". Орбакайте показала повзрослевшую дочь

Орбакайте вышла в свет с семьей
Орбакайте вышла в свет с семьей
Фото: orbakaite_k / Instagram

50-летняя российская певица Кристина Орбакайте на своей странице в Instagram 21 декабря опубликовала фото, на котором запечатлена с мужем, 43-летним бизнесменом Михаилом Земцовым, и их девятилетней дочерью Клавдией.

"Новогодний Bosco Brunch – это всегда красочно, весело и оригинально!" – написала она.

"Клавдия какая большая стала, ростом с маму почти. Очень похожа на вас, Кристина", – прокомментировала подписчица edhoamour.

Контекст:

Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Ее родители – российская певица Алла Пугачева и литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас. Пугачевой сейчас 72 года, Орбакасу – 76.

Орбакайте – заслуженная артистка России (2013). В ее дискографии 11 студийных альбомов. Наиболее известные фильмы с ее участием – "Чучело", "Виват, гардемарины!", "Любовь-морковь".

В 2005 году Орбакайте вышла замуж за Земцова, а в 2012 году у них родилась дочь Клавдия. Она первый ребенок для Земцова и третий – для Орбакайте. От предыдущих отношений у певицы есть два сына. Отцом старшего Никиты (1991) является ее бывший гражданский супруг, певец Владимир Пресняков. Младший Дени (1998) родился в браке с российским бизнесменом Русланом Байсаровым.

Теги: Алла Пугачева, любовь, Кристина Орбакайте, певица, Клавдия Земцова, родители, Михаил Земцов, бизнесмен
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