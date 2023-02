Клипмейкер Муиньо показала, как отдыхает на Бали

На фото Муиньо изображена на фоне местных пейзажей, а также во время отдыха на яхте.

Контекст:

Таню Муиньо родилась на Кубе в 1989 году. Ее отец – кубинец, а мать – украинка. Муиньо снимает клипы как для украинских знаменитостей, среди которых Monatik, Настя Каменских, Michelle Andrade, так и для зарубежных звезд – Cardi B, Кэти Перри, Бритни Спирс, Элтон Джон и другие.

13 сентября 2021 года видеоработа, которую она сняла на песню Montero (Call Me By Your Name) американского рэпера Lil Nas X, победила в главной номинации "Лучшее видео года" премии MTV Video Music Awards 2021, а 15 ноября получила приз в номинации "Лучшее видео" на MTV Europe Music Awards (MTV EMA).