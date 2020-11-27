"Кофе". Камалия в новом клипе устроила зажигательные танцы на столе. Видео
Украинская певица Камалия 27 ноября на своем канале в YouTube презентовала видеоработу на новую композицию "Кофе". Певица играет в ролике бизнес-леди, которая пережила предательство, а после под влиянием эмоций устроила в офисе зажигательные танцы. В одном из эпизодов Камалия станцевала на столе. "В сюжете клипа есть предательство и измена, но его главный лейтмотив – все, что ни делается, к лучшему", – рассказала артситка. Ролик сняла режиссер Инна Грабар. Съемки проходили в столичном бизнес-центре.
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