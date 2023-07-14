"Когда фотосессия с мамой превращается в смешное представление". Каменских показала забавное видео

"Где-то посреди трассы Киев – Черкассы, когда фотосессия с мамой превращается в смешное представление и ее "сбитые" кадры обеспечили настроение на целый день", – написала она.

Каменских позировала среди рапсового поля. Ее мама, снимающая ролик, не удержала кадр.

"А оно сбилось!" – сказала она за кадром.

Каменских спросила, куда мама бежит и что сбилось.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)