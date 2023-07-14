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14 июля, 2023
 
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"Когда фотосессия с мамой превращается в смешное представление". Каменских показала забавное видео

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Каменских показала ролик, снятый ее мамой
Каменских показала ролик, снятый ее мамой
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских в Instagram 13 июля поделилась роликом, в котором показала, как ее мама Лидия Каменских снимала видео в поле.

"Где-то посреди трассы Киев – Черкассы, когда фотосессия с мамой превращается в смешное представление и ее "сбитые" кадры обеспечили настроение на целый день", – написала она.

Каменских позировала среди рапсового поля. Ее мама, снимающая ролик, не удержала кадр.

"А оно сбилось!" – сказала она за кадром. 

Каменских спросила, куда мама бежит и что сбилось.

Контекст:

Лидия Каменских родилась в 1955 году. Она выступала в составе Национального академического народного хора имени Григория Веревки.

Отец Каменских Алексей Жмур был капитаном сборной "Динамо" по волейболу, а также концертным директором хора имени Веревки. Он умер 25 января 2021 года на 82-м году жизни. Настя Каменских – единственная дочь у своих родителей.

Певица часто называет свою мать по имени, так как считает ее очень современной женщиной.

Теги: Настя Каменских, женщины, певица, Лидия Каменских, ролик
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