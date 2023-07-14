"Когда фотосессия с мамой превращается в смешное представление". Каменских показала забавное видео

"Где-то посреди трассы Киев – Черкассы, когда фотосессия с мамой превращается в смешное представление и ее "сбитые" кадры обеспечили настроение на целый день", – написала она.
Каменских позировала среди рапсового поля. Ее мама, снимающая ролик, не удержала кадр.
"А оно сбилось!" – сказала она за кадром.
Каменских спросила, куда мама бежит и что сбилось.
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Лидия Каменских родилась в 1955 году. Она выступала в составе Национального академического народного хора имени Григория Веревки.
Отец Каменских Алексей Жмур был капитаном сборной "Динамо" по волейболу, а также концертным директором хора имени Веревки. Он умер 25 января 2021 года на 82-м году жизни. Настя Каменских – единственная дочь у своих родителей.
Певица часто называет свою мать по имени, так как считает ее очень современной женщиной.