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29 января, 2022
 
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"Когда жопой трусить?" Астафьева снялась в ванной и показала подписчикам средний палец

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Средний палец Астафьева показала, исполняя католическую молитву "Аве Мария"
Средний палец Астафьева показала, исполняя католическую молитву "Аве Мария"
Фото: da_astafieva / Instagram

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева 28 января в Instagram Stories опубликовала фото, на котором запечатлена в ванной и, отвечая на один из вопросов подписчиков, показала в объектив камеры средний палец.

"Боже, храни Харьков и отель мой любимый", – подписала фото певица.

Также 36-летняя Астафьева, отвечая на вопрос: "В Запорожье когда жопой трусить?" – спела в кадре католическую молитву "Аве Мария" и показала на камеру средний палец.

"Песня посвящается моему любимому разряду умников", – прокомментировала певица.

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Скриншот: da_astafieva / Instagram

Контекст:

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным.

В 2007 году Никитин предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.

В 2008 году выиграла титул Playmate of the Month (модель, чью фотографию помещают на развороте журнала) юбилейного журнала Playboy.

В 2017 году Астафьева начала сольную карьеру.

Теги: отель, молитва, актриса, Даша Астафьева, певица, модель
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