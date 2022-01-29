"Когда жопой трусить?" Астафьева снялась в ванной и показала подписчикам средний палец

"Боже, храни Харьков и отель мой любимый", – подписала фото певица.

Также 36-летняя Астафьева, отвечая на вопрос: "В Запорожье когда жопой трусить?" – спела в кадре католическую молитву "Аве Мария" и показала на камеру средний палец.

"Песня посвящается моему любимому разряду умников", – прокомментировала певица.

Контекст:

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным.

В 2007 году Никитин предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.

В 2008 году выиграла титул Playmate of the Month (модель, чью фотографию помещают на развороте журнала) юбилейного журнала Playboy.

В 2017 году Астафьева начала сольную карьеру.