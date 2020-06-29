Коллега Петросяна осудил его женитьбу на 31-летней помощнице

По мнению российского писателя Виктора Коклюшкина, 31-летняя жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова мешает мужу работать.

По информации российских СМИ, Брухунова тайно вышла замуж за Петросяна в конце 2019 года Фото: petrosyanevgeny / Instagram

Коллега 74-летнего российского юмориста Евгения Петросяна писатель-сатирик Виктор Коклюшкин в интервью изданию "Собеседник" осудил выбор артиста, женившегося на 31-летней помощнице Татьяне Брухуновой.

По словам Коклюшкина, Брухунова не подходит Петросяну. В качестве доказательства Коклюшкин заявил, что после женитьбы Петросян не может работать, как прежде.

"С [бывшей женой] Еленой Степаненко на эстраде рядом должен быть надежный товарищ. Это то же самое, что в парном фигурном катании партнер вместо своей партнерши возьмет себе в пару обычную симпатичную девушку", – считает Коклюшкин.

Петросян и Брухунова тайно расписались в декабре 2019 года – о свадьбе сообщило издание "Комсомольская правда", однако Петросян назвал эту информацию "клеветой".

23 марта издание Star Hit сообщило, что 13 марта у пары родился сын. Петросян и Брухунова не комментируют информацию, опубликованную таблоидом со ссылкой на окружение пары.

Ранее юморист был женат на коллеге Елене Степаненко, но после 33 лет брака супруги заявили о разводе.

В конце мая Петросян впервые обнародовал совместное фото с Брухуновой.