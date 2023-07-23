Кондратюк: Ненавижу безграмотных людей, которые лезут вверх. Не понимаю, как человек, который купил диплом, претендует на депутатство

"У вас золотая медаль со школы. Вас можно назвать задротом?" – спросил у Кондратюка Демин.
"Я задрот в том смысле, что ненавижу безграмотных людей, которые лезут вверх. Вот просто тупо я их ненавижу. Но не в смысле, что я бы их утопил или повесил – я не понимаю, как человек, который купил себе диплом, нигде не учился, претендует на депутатство, на министра? Вот в этом смысле я задрот. Я их до конца своей жизни будут ненавидеть, – отреагировал Кондратюк. – Хочешь руководить – получи образование. Будь компетентным, хотя образование и компетентность – две большие разницы".
С 1999-го по 2019 год Кондратюк был соавтором, продюсером и ведущим программы "Караоке на Майдані", которая в разные периоды выходила на каналах "Интер", "1+1", СТБ.
В марте 2022 года Кондратюк достиг пенсионного возраста и официально вышел на пенсию. По словам Кондратюка, его пенсия составляет до 10 тыс. грн.