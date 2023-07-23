Кондратюк: Ненавижу безграмотных людей, которые лезут вверх. Не понимаю, как человек, который купил диплом, претендует на депутатство

"У вас золотая медаль со школы. Вас можно назвать задротом?" – спросил у Кондратюка Демин.

"Я задрот в том смысле, что ненавижу безграмотных людей, которые лезут вверх. Вот просто тупо я их ненавижу. Но не в смысле, что я бы их утопил или повесил – я не понимаю, как человек, который купил себе диплом, нигде не учился, претендует на депутатство, на министра? Вот в этом смысле я задрот. Я их до конца своей жизни будут ненавидеть, – отреагировал Кондратюк. – Хочешь руководить – получи образование. Будь компетентным, хотя образование и компетентность – две большие разницы".