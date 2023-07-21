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21 июля, 2023
 
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Кондратюк о своей жене: На грани брак не был ни разу, а недоразумения были, но такие, что искры летели

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В браке у Кондратюка и Городецкой родились два сына и дочь
В браке у Кондратюка и Городецкой родились два сына и дочь
Скриншот:

61-летний украинский ведущий Игорь Кондратюк в интервью, которое вышло 20 июля на YouTube-канале украинского журналиста Славы Демина, рассказал об отношениях со своей женой, украинским экономистом Александрой Городецкой.

Вы много лет женаты. Сколько раз за эти годы брак был на грани?" – спросил у Кондратюка Демин.

"На грани – ни разу, а так, чтобы недоразумения,  были. При этом недоразумения были в рабочих моментах, но такие, что искры [летели]. У нее расходились со мной мысли относительно проделанной работы", – уточнил Кондратюк.

Продюсер отметил, что не умеет разделять личную жизнь и работу.

"У нас дома тоже работа. Я не могу перемыкаться, как тумблер. А кто умеет? Говорят, что кто-то умеет? Я не верю, врут. Просто тупо врут", – добавил он.

Контекст:

В браке с женой, экономистом Александрой Городецкой у Кондратюка родились два сына и дочь.

В октябре 2022 года Кондратюк рассказывал, что его сыновья живут и работают в Киеве.

"Старший монтирует социальные ролики какие-то, где они их берут и снимают, я не знаю. Средний занимается блокчейном. Он организовал фонд вместе с единомышленниками. Да, донатят на ВСУ, возят, волонтерские какие-то вещи,  сказал 60-летний ведущий. – Они оба в четвертой волне мобилизации, так же, как и я, кстати. У них обоих там проблемы со здоровьем из-за того, что детство провели за компьютерами, но это такое". 

Рассказывая о дочери, Кондратюк сообщил, что она учится в одном из американских университетов на втором курсе.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: семья, Игорь Кондратюк
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