Кондратюк о своей жене: На грани брак не был ни разу, а недоразумения были, но такие, что искры летели

В браке у Кондратюка и Городецкой родились два сына и дочь Скриншот:

Вы много лет женаты. Сколько раз за эти годы брак был на грани?" – спросил у Кондратюка Демин.

"На грани – ни разу, а так, чтобы недоразумения, – были. При этом недоразумения были в рабочих моментах, но такие, что искры [летели]. У нее расходились со мной мысли относительно проделанной работы", – уточнил Кондратюк.

Продюсер отметил, что не умеет разделять личную жизнь и работу.

"У нас дома тоже работа. Я не могу перемыкаться, как тумблер. А кто умеет? Говорят, что кто-то умеет? Я не верю, врут. Просто тупо врут", – добавил он.