  "Конкурс "Кто расставит ноги пошире", "Слишком откровенные трусишки и позы". Участницы "ВИА Гры" в новом клипе снялись в мокром белье. Видео

Режиссером видео стал украинский клипмейкер Алан Бадоев. Он снял участниц коллектива в белье в окружении полуголых мужчин. В некоторых сценах артистки плескались в воде, а также катались на мотоцикле.
"Конкурс "Кто расставит ноги пошире". Девки симпатичные, но безголосые. И кривляются, как в сельском стрип-клубе. Где здесь искусство?" – отреагировали поклонники группы.
"Пошловато, конечно", – заявили подписчики.
"Неоднозначные ощущения. Порой слишком откровенные трусишки и позы", – прокомментировали зрители.
Группа "ВИА Гра" была создана в 2000 году в Киеве. За 20 лет существования коллектива сменилось 19 составов участниц.
6 ноября 2020 года продюсер группы Константин Меладзе презентовал новый состав "ВИА Гры" – к солистке Ульяне Синецкой, которая выступает в коллективе с сентября 2018 года, присоединились певицы Ксения Попова и София Тарасова.
Первой совместной песней обновленного состава "ВИА Гры" стала композиция "Рикошет".