  "Конкурс "Кто расставит ноги пошире", "Слишком откровенные трусишки и позы". Участницы "ВИА Гры" в новом клипе снялись в мокром белье. Видео

Осенью 2020 года состав "ВИА Гры" обновился в очередной раз Фото: viagra_official / Instagram

Режиссером видео стал украинский клипмейкер Алан Бадоев. Он снял участниц коллектива в белье в окружении полуголых мужчин. В некоторых сценах артистки плескались в воде, а также катались на мотоцикле.

"Конкурс "Кто расставит ноги пошире". Девки симпатичные, но безголосые. И кривляются, как в сельском стрип-клубе. Где здесь искусство?" – отреагировали поклонники группы.

"Пошловато, конечно", – заявили подписчики.

"Неоднозначные ощущения. Порой слишком откровенные трусишки и позы", – прокомментировали зрители.

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Видео: Meladze Music / YouTube