"Манекен". Обновленная "ВИА Гра" выпустила новую песню. Аудио

Автором и композитором нового трека традиционно является продюсер группы Константин Меладзе.

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Контекст:

Группа "ВИА Гра" была создана в 2000 году в Киеве. За 20 лет существования коллектива сменилось 19 составов участниц.

6 ноября 2020 года продюсер группы Константин Меладзе презентовал новый состав "ВИА Гры" – к солистке Ульяне Синецкой, которая выступает в коллективе с сентября 2018 года, присоединились певицы Ксения Попова и София Тарасова.

Первой совместной песней обновленного состава "ВИА Гры" стала композиция "Рикошет".