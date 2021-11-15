"Копия мама". Королева показала видео, на котором она держит на руках маленькую девочку

В сентябре 2021 года Королева сообщила, что у нее есть биологическая дочь, которую выносила и родила суррогатная мать Фото: koroleva__star / Instagram

"Вот она – маленькая девочка, которая сейчас сидит у меня на ручках. И она такая сладкая", – прокомментировала 48-летняя Королева видео, а в подписи к публикации отметила, что ровно год пролетел с ее африканского путешествия, которое было "экстремальным и незабываемым", и за которое она благодарна жизни.

На остальных видео певица сообщает, что идет копать картошку, с ветками на голове декларирует стихотворение Некрасова "Однажды в студеную зимнюю пору", показывает мужа – российского стриптизера Тарзана (Сергей Глушко), который "набухался", и "хатку, по которой будет скучать".

Подписчики певицы активно отреагировали только на видео с девочкой, ведь в сентябре 2021 года Королева сообщила, что у нее есть биологическая дочь, которую выносила и родила суррогатная мать.

"Наташа, это тоже твоя? Очень симпатичная", – написала akuinova.

"Копия мама!" – отметила nataliakapatsii.

"Наташка, она похожа на тебя", – прокомментировала zosya_tsykunova.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)