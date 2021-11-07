"Колхоз вывели в люди". Наташа Королева рассказала, что с ней произошло 32 года назад

"Я помню, как все это было, горели мои глаза, как голову мне вскружила ноябрьская Москва! 7 ноября 1989 года поезд "Киев – Москва" привез меня в Москву. Блин, 32 года назад, как миг! Так что для меня 7 ноября – моя личная знаковая дата!" – подписала публикацию 48-летняя певица.

"Колхоз вывели в люди, но колхоз из головы не вывели", – прокомментировала фото kakpot.

"Здорово! Да, годы бегут! Наташа, вы супер, так что все хорошо! Мы все вспоминаем прошлое! Пусть настоящее будет не хуже!" – написала dum_natka.

"Впереди Игорь Николаев", – напомнила litvinenkonatalia9458 о первом муже певицы, российском композиторе Игоре Николаеве.

"Юная Наташа, ах как хороша!" – оставила свой коммент nlnalawrowa.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)