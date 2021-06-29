"Это те, которые без денег сидят из-за коронавируса?" Королева показала интерьер своей дачи и участок перед домом

Королева и Тарзан живут в браке с 2003 года Фото: koroleva__star / Instagram

"Караоке-вечеринка по случаю Дня молодежи. Хороший повод собраться с друзьями!" – написала она.

Певица начала ролик в доме, показав картины, написанные ее мужем, стриптизером Тарзаном, а также участок перед домом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

"Это те, которые без денег сидят из-за коронавируса?" – спросила подписчица tatianagoinik.