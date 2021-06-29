"Это те, которые без денег сидят из-за коронавируса?" Королева показала интерьер своей дачи и участок перед домом

"Караоке-вечеринка по случаю Дня молодежи. Хороший повод собраться с друзьями!" – написала она.
Певица начала ролик в доме, показав картины, написанные ее мужем, стриптизером Тарзаном, а также участок перед домом.
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"Это те, которые без денег сидят из-за коронавируса?" – спросила подписчица tatianagoinik.
Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве. Ей в 2021 году исполнилось 48 лет. В 1989 году певица уехала в Москву. В дискографии певицы 11 альбомов.
Муж Наташи Королевой Тарзан в мае 2020 года заявлял, что в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, вынужден был закрыть свой бизнес и остался без копейки. "В отличие от бабушек и дедушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем. А к нам еще предъявляют требования, мол, вы давайте еще врачей оплачивайте", – говорил стриптизер.
Тарзан и Королева зарегистрировали брак в 2003 году. В 2002-м у них родился сын Архип.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.