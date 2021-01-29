"Копы за окошком. Белая дорожка, подыши немножко". Maruv презентовала провокационную песню и ролик. Видео
Строящая карьеру в РФ украинская певица Maruv на своем YouTube-канале презентовала ролик на трек VIP. Исполнительница представила композицию под именем Shlakoblochina – своего творческого альтер-эго. "Снайперов расставила, уважать заставила. На любой тусовке я черная кошка. Красная дорожка, белая дорожка", – поется в песне. В ролике, снятом в формате лирик-видео, показан анимационный персонаж – черный силуэт девушки с малиновыми волосами. "Копы за окошком. Белая дорожка, подыши немножко. (...) Беля дорожка. Успокойся, крошка", – поется в припеве.
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