Бульвар Шоубиз
 
29 января, 2021
 
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"Копы за окошком. Белая дорожка, подыши немножко". Maruv презентовала провокационную песню и ролик. Видео

Строящая карьеру в РФ украинская певица Maruv на своем YouTube-канале презентовала ролик на трек VIP. Исполнительница представила композицию под именем Shlakoblochina – своего творческого альтер-эго. "Снайперов расставила, уважать заставила. На любой тусовке я черная кошка. Красная дорожка, белая дорожка", – поется в песне. В ролике, снятом в формате лирик-видео, показан анимационный персонаж – черный силуэт девушки с малиновыми волосами. "Копы за окошком. Белая дорожка, подыши немножко. (...) Беля дорожка. Успокойся, крошка", – поется в припеве.

 
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"Копы за окошком. Белая дорожка, подыши немножко". Maruv презентовала провокационную песню и ролик. Видео / Бульвар Шоубиз

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде в 1992 году. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков". 

В марте 2020-го Maruv пожаловалась, что не может выехать из РФ из-за карантина. Отвечая на критику пользователей сети, певица заявила, что считает своим личным делом, в какую страну ей ехать на заработки.

В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. В ноябре она стала судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.

видео

Видео: MARUV / YouTube
Теги: видео, Maruv, трек, Shlakoblochina, ролик
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