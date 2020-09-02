"Королева". Майли Сайрус засветила грудь в прозрачной майке

27-летняя американская певица Майли Сайрус снялась в прозрачной одежде без бюстгальтера.

27-летняя американская певица и актриса Майли Сайрус разместила в Instagram фото, для которого позировала в полупрозрачной майке и трусах.

Под майку Сайрус не стала надевать белье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram BTS @vmas * Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus) 31 Авг 2020 в 3:17 PDT

Подписчики прокомментировали пост.

"Королева", – написала smilers_kingdom.

"Обожаю твой аутентичный образ!" – отметила naomi.

Майли Сайрус родилась 23 ноября 1992 года в Нашвилле (штат Теннесси, США). Она получила мировую славу, снявшись в главной роли в сериале "Ханна Монтана". В 2007 году Сайрус заключила контракт с Hollywood Records и начала сольную карьеру певицы.