Бульвар Шоубиз
 
02 сентября, 2020
 
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"Королева". Майли Сайрус засветила грудь в прозрачной майке

27-летняя американская певица Майли Сайрус снялась в прозрачной одежде без бюстгальтера.

Сайрус снялась в откровенном образе
Сайрус снялась в откровенном образе
Фото: mileycyrus / Instagram

27-летняя американская певица и актриса Майли Сайрус разместила в Instagram фото, для которого позировала в полупрозрачной майке и трусах.

Под майку Сайрус не стала надевать белье.

Подписчики прокомментировали пост.

"Королева", – написала smilers_kingdom.

"Обожаю твой аутентичный образ!" – отметила naomi. 

Майли Сайрус родилась 23 ноября 1992 года в Нашвилле (штат Теннесси, США). Она получила мировую славу, снявшись в главной роли в сериале "Ханна Монтана". В 2007 году Сайрус заключила контракт с Hollywood Records и начала сольную карьеру певицы.

Теги: Майли Сайрус, актриса, певица, грудь, белье
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