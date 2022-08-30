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30 августа, 2022
 
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"Сочетание всего прекрасного", Кошмал в топе и лосинах показала асаны из йоги

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Кошмал: Когда разум и сердце договариваются и учатся жить в гармонии, только тогда ты чувствуешь, что такое подлинное внутреннее спокойствие
Кошмал: Когда разум и сердце договариваются и учатся жить в гармонии, только тогда ты чувствуешь, что такое подлинное внутреннее спокойствие
Фото: smorkovkina / Instagram

Украинская актриса Анна Кошмал 30 августа разместила в Instagram серию фото, на которых запечатлена во время занятия йогой.

Для тренировки актриса выбрала топ и лосины.

"Когда разум и сердце договариваются и учатся жить в гармонии, только тогда ты чувствуешь, что такое подлинное внутреннее спокойствие. Желаю нам с вами этого самого внутреннего спокойствия", – подписала снимки Кошмал.

"Сочетание всего прекрасного", – отреагировали в сети.

Контекст:

Кошмал начала сниматься в кино в 2011 году. Известность актрисе принесла роль Жени в сериале "Сваты".

В 2017 году Кошмал вышла замуж. Актриса не афиширует имя мужа и отца своего ребенка. Он не медийная личность.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Кошмал выезжала из Киева во Львов, а в июне снова вернулась в столицу. Об этом актриса сообщала в Instagram. Она занимается волонтерской деятельностью в поддержку ВСУ.

Теги: йога, актриса, Анна Кошмал
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