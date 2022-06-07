"Країна істот із прищатими душами і гнилими ротами". Кукуюк прочитал стихотворение о России

"Мати під боком сусіда жлоба і хама –

Кому на планеті Земля поталанило так само, як нам з вами?

Країна істот із прищатими душами і гнилими ротами,

Озброєна танками, ракетами і літаками,

Укомплектована гопниками і бомжами,

Освячена вгашеними батюшками,

А також молитвами мам, які рясно пересипані матюками", – говорится в стихотворении.

Кукуюк также отметил, что герои России – это убийцы Раскольников из "Преступления и наказания" Федора Достоевского и Герасим из "Муму" Ивана Тургенева.

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