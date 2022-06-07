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07 июня, 2022
 
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"Країна істот із прищатими душами і гнилими ротами". Кукуюк прочитал стихотворение о России

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Кукуюк в стихотворении рассказал о сути россиян
Кукуюк в стихотворении рассказал о сути россиян
Фото: kukuyuk_michael / Instagram

Украинский актер Михаил Кукуюк в стихотворении рассказал о сути России и отметил, что никому так не "повезло" с соседом, как Украине. Видео актер разместил в Instagram 7 июня.

"Мати під боком сусіда жлоба і хама –
Кому на планеті Земля поталанило так само, як нам з вами?
Країна істот із прищатими душами і гнилими ротами,
Озброєна танками, ракетами і літаками,
Укомплектована гопниками і бомжами,
Освячена вгашеними батюшками,
А також молитвами мам, які рясно пересипані матюками", – говорится в стихотворении.

Кукуюк также отметил, что герои России – это убийцы Раскольников из "Преступления и наказания" Федора Достоевского и Герасим из "Муму" Ивана Тургенева.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Михаил Кукуюк родился 11 мая 1974 года в Житомире. Он служит в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. Актер известен также по франшизе "Свингеры" и как лидер музыкальной группы "Кука и банда".

Теги: Россия, Украина, война, поэзия, актер, война России против Украины, Михаил Кукуюк
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