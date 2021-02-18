"Красивая, молодая", "Как ровесница". Мама Каминской взбудоражила аудиторию своим внешним видом

По мнению подписчиков солистки украинской группы "НеАнгелы" Славы Каминской, ее мама Тамара выглядит ровесницей своей дочери.

Каминская: Мамы, которые могут заставить своих киндеров стоять на фото ровненько, еще и улыбаться, как вы это делаете? Фото: babaslavka / Instagram

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская вечером 16 февраля разместила в Instagram совместное фото со своей мамой Тамарой и детьми, Лаурой и Леонардом.

"Мамы, которые могут заставить своих киндеров стоять на фото ровненько, еще и улыбаться, как вы это делаете?" – спросила певица.

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Подписчики обратили внимание, что мама Славы выглядит очень молодо.

"Мама ваша какая красивая, молодая!" – написала gubareva.anna.

"Мама, как ровесница", – отметила elenavmb_.

Возраст мамы певица не называет. Слава Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. В группе "НеАнгелы" она поет с самого основания – с 2006 года.

Каминская дважды была замужем. В первом браке – с бизнесменом Евгением – она прожила год – с 2012-го до 2013-го. Во втором – с пластическим хирургом Эдгаром Каминским – с 2014-го до 2019-го. Они развелись летом 2019-го. У пары двое детей. Сын Леонард родился 13 декабря 2014 года, дочь Лаура – 6 декабря 2015-го.