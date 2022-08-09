"Красота в незамутненном виде". Макаревич показал предмет, который купил на барахолке

"Обожаю ходить по барахолкам. Красота в незамутненном виде", – написал он.

"Да, красивый чайник", – прокомментировал российский галерист Марат Гельман.

"Не хочу огорчать – не чайник. Сосуд для гигиены у мусульман – афтафа. Но менее красивым он от этого не делается", – ответил ему Макаревич.

Контекст:

Афтафа – традиционный кувшин в мусульманской бытовой культуре, который используется для омовения после испражнения.

Макаревич родился 11 декабря 1953 года в Москве (РФ). Он является основателем и лидером рок-группы "Машина времени" (1969). В дискографии коллектива 14 студийных альбомов.

Музыкант находится в Израиле, где у него 6 апреля родился сын.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.