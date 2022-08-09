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09 августа, 2022
 
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"Красота в незамутненном виде". Макаревич показал предмет, который купил на барахолке

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Макаревич: Обожаю ходить по барахолкам
Макаревич: Обожаю ходить по барахолкам
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Лидер российской группы "Машина времени" Андрей Макаревич, осудивший военную агрессию РФ против Украины и переехавший в Израиль, 6 августа в Facebook опубликовал фото оригинального изделия для гигиены, купленного на блошином рынке.

"Обожаю ходить по барахолкам. Красота в незамутненном виде", – написал он.

https://www.facebook.com/makarevichav/posts/pfbid0zicRhUp1ggALMdEG8AkQiStMpccnCbQLQRuvpxYX2CbeFDf84U2KsMLGpK6QnnK1l

"Да, красивый чайник", – прокомментировал российский галерист Марат Гельман.

"Не хочу огорчать – не чайник. Сосуд для гигиены у мусульман – афтафа. Но менее красивым он от этого не делается", – ответил ему Макаревич.

Контекст:

Афтафа – традиционный кувшин в мусульманской бытовой культуре, который используется для омовения после испражнения.

Макаревич родился 11 декабря 1953 года в Москве (РФ). Он является основателем и лидером рок-группы "Машина времени" (1969). В дискографии коллектива 14 студийных альбомов.

Музыкант находится в Израиле, где у него 6 апреля родился сын.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

Теги: Израиль, культура, Андрей Макаревич, мусульмане, музыкант, традиции
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