"Краешек ватрушки видно", "А зачем промежность выставлять?" В сети обсуждают откровенные фото Мишиной

Артистка отметила, что отдыхает в ОАЭ.

На первом снимке Мишина позирует, сидя боком к объективу на краю бассейна. На втором фото артистка изображена, лежа на боку, с верхнего ракурса – во время съемки Мишина раздвинула ноги.

На третьем фото знаменитость запечатлена по пояс.

"Краешек ватрушки видно, ого-го", – прокомментировали публикацию фолловеры.

"А зачем свою промежность выставлять?" – написали пользователи сети.

"Очень сексуально и женственно", – оценили фото артистки поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)