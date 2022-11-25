"Кричу в лесу". Российский актер признался в зависимости

"Долго употреблял алкоголь в чрезмерном количестве. Когда я осознал наличие этой проблемы и признался в этом прежде всего самому себе, то бороться с недугом стало проще", – цитирует актера издание.
Артист признался, что обратился за помощью к психологам. Они помогают ему избавиться не только от тяги к спиртному, но и от неконтролируемых приступов агрессии, пишет сайт.
"У меня есть специалисты по всем проблемам. И своим друзьям я советую того или иного специалиста. С помощью методов психологии, например, ударов палкой в подушку я избавляюсь от накопившейся агрессии. Еще кричу в лесу", - рассказал Никита.
8 июня 2020 года российский актер Михаил Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.
8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима.
Ефремов поддержал правительство РФ после нападения на Украину. Адвокат актера после этого обратился в суд о сокращении срока.