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25 ноября, 2022
 
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"Кричу в лесу". Российский актер признался в зависимости

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Побороть алкоголизм Ефремову помогат психологи
Побороть алкоголизм Ефремову помогат психологи
Фото: efremovefremov / Instagram

34-летний российский актер Никита Ефремов, чей отец – актер Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии за совершение ДТП со смертельным исходом, признался в алкогольной зависимости. Об этом 24 ноября написало российское пропагандистское издание "Комсомольская правда".

"Долго употреблял алкоголь в чрезмерном количестве. Когда я осознал наличие этой проблемы и признался в этом прежде всего самому себе, то бороться с недугом стало проще", – цитирует актера издание.

Артист признался, что обратился за помощью к психологам. Они помогают ему избавиться не только от тяги к спиртному, но и от неконтролируемых приступов агрессии, пишет сайт.

"У меня есть специалисты по всем проблемам. И своим друзьям я советую того или иного специалиста. С помощью методов психологии, например, ударов палкой в подушку я избавляюсь от накопившейся агрессии. Еще кричу в лесу", - рассказал Никита.

Контекст:

8 июня 2020 года российский актер Михаил Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима.

Ефремов поддержал правительство РФ после нападения на Украину. Адвокат актера после этого обратился в суд о сокращении срока.

Теги: Россия, ДТП, Михаил Ефремов, алкоголизм, Никита Ефремов
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