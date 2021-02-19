Бульвар Шоубиз
 
19 февраля, 2021
 
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"Крок". Khayat презентовал композицию о жажде любви. Аудио

Украинский певец Khayat (Андрей Хайат) 18 февраля на своем YouTube-канале презентовал композицию "Крок". "Эта песня о ценности моментов, безудержной жажде любить друг друга и воспоминаниях, которые мы получаем в результате, ведь это единственное, что нам оставляет любовь. И если рядом уже есть тот самый человек, то вы должны делать все, чтобы он чувствовал себя самым счастливым во всем мире. Это ваша обязанность, ваша миссия", – анонсировал трек Khayat. "Крок" – вторая песня из нового альбома артиста, релиз которого запланирован на апрель 2021 года.

 
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Khayat: Если рядом уже есть тот самый человек, вы должны делать все, чтобы он чувствовал себя самым счастливым
Khayat: Если рядом уже есть тот самый человек, вы должны делать все, чтобы он чувствовал себя самым счастливым
Фото: KHAYAT / Facebook

видео

Видео: KHAYAT / YouTube
Теги: певец, песня, Khayat
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