"Крок". Khayat презентовал композицию о жажде любви. Аудио
Украинский певец Khayat (Андрей Хайат) 18 февраля на своем YouTube-канале презентовал композицию "Крок". "Эта песня о ценности моментов, безудержной жажде любить друг друга и воспоминаниях, которые мы получаем в результате, ведь это единственное, что нам оставляет любовь. И если рядом уже есть тот самый человек, то вы должны делать все, чтобы он чувствовал себя самым счастливым во всем мире. Это ваша обязанность, ваша миссия", – анонсировал трек Khayat. "Крок" – вторая песня из нового альбома артиста, релиз которого запланирован на апрель 2021 года.
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