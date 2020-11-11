Бульвар Шоубиз
 
11 ноября, 2020
 
Новости

"Немного травмирован". Khayat рассказал, почему его сердце свободно

По словам украинского певца Khayat, романтические чувства в его жизни всегда возникали с первого взгляда.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Khayat: Нужного человека мне всегда давала вселенная
Khayat: Нужного человека мне всегда давала вселенная
Фото: KHAYAT / Facebook

Украинский певец Khayat в интервью, которое опубликовано 9 ноября на сайте телеканала "Факты", отвечая на вопрос о том, свободно ли его сердце, заявил, что пережил личную драму.

"Думаю, по моему творчеству видно, что сейчас я немного в этом плане травмирован. Наверное, нужно время, чтобы вернулся в нормальное русло и позволил себе впустить кого-то в свое сердце", – сообщил он.

Певец отметил, что у него нет каких-то конкретных критериев к своему будущему партнеру.

"Нужного человека мне всегда давала вселенная. Это всегда с первого взгляда", – заявил он.

В январе 2019 года Khayat (настоящее имя – Андрей Хайат) стал участником "Голосу країни", выбрав тренером Тину Кароль. По итогам шоу Khayat занял третье место.

В это же время певец стал финалистом нацотбора на "Евровидение 2019".

В июне того же года певец презентовал первый альбом Khmil'.

Теги: семья, певец, Khayat, Андрей Хайат
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Миллиардер Бахматюк: Война с Сытником забрала у меня больше, чем война с Россией
  Миллиардер Бахматюк: Война с Сытником забрала у меня больше, чем война с Россией
Дмитрий ГОРДОН
"Первый профессор FLOTUS" и нарушительница 230-летней традиции. Что известно о докторе Джилл Байден – будущей первой леди США
"Первый профессор FLOTUS" и нарушительница 230-летней традиции. Что известно о докторе Джилл Байден – будущей первой леди США
Елена КРАВЧЕНКО
Петрулевич: Свои территории надо возвращать вооруженным путем, что и подтвердил опыт Азербайджана
Петрулевич: Свои территории надо возвращать вооруженным путем, что и подтвердил опыт Азербайджана
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Шинейд О'Коннор перенесла концерты из-за необходимости пройти курс лечения от наркозависимости
Шинейд О'Коннор перенесла концерты из-за необходимости пройти курс лечения от наркозависимости
Хью Грант сравнил коронавирус с Вайнштейном
Хью Грант сравнил коронавирус с Вайнштейном
"Немного травмирован". Khayat рассказал, почему его сердце свободно
"Немного травмирован". Khayat рассказал, почему его сердце свободно
"Долго не решалась на это фото". Карпа обнародовала откровенное селфи в белье
"Долго не решалась на это фото". Карпа обнародовала откровенное селфи в белье
Схватили за зад – написал песню. Участник группы Tvorchi Гуцуляк рассказал, где черпает вдохновение
Схватили за зад – написал песню. Участник группы Tvorchi Гуцуляк рассказал, где черпает вдохновение
  "Может, нам тоже открыть лабораторию, пока нет концертов?" Полякова отвезла дочь сдавать тест на коронавирус
  "Может, нам тоже открыть лабораторию, пока нет концертов?" Полякова отвезла дочь сдавать тест на коронавирус
Российский продюсер Дробыш госпитализирован с коронавирусом
Российский продюсер Дробыш госпитализирован с коронавирусом
Тополя рассказал, как отреагирует на откровенное видео с участием своей супруги
Тополя рассказал, как отреагирует на откровенное видео с участием своей супруги
"Молодые и красивые!". Высоцкая вышла в свет с 83-летним мужем
"Молодые и красивые!". Высоцкая вышла в свет с 83-летним мужем
"Невероятная милашка". Анатолий Анатолич показал свою новую любовь
"Невероятная милашка". Анатолий Анатолич показал свою новую любовь
"Круче Мадонны". Помолодевшая Лолита восхитила поклонников новым образом
"Круче Мадонны". Помолодевшая Лолита восхитила поклонников новым образом
"Очень похожи". Невестка Марченко обнародовала фото с ее сыном
"Очень похожи". Невестка Марченко обнародовала фото с ее сыном
"Вернись в спортзал, Лео". В сети обнародовали пляжные снимки 46-летнего ДиКаприо
"Вернись в спортзал, Лео". В сети обнародовали пляжные снимки 46-летнего ДиКаприо
"Одно лицо с Кристиной! Вы прекрасны". Фаны комментируют новое селфи Пугачевой
"Одно лицо с Кристиной! Вы прекрасны". Фаны комментируют новое селфи Пугачевой
Дочь Ющенко назвала сумму, которая ей требуется на жизнь в месяц
Дочь Ющенко назвала сумму, которая ей требуется на жизнь в месяц
Khayat рассказал, с кем из украинских артистов хотел бы спеть дуэтом
Khayat рассказал, с кем из украинских артистов хотел бы спеть дуэтом
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS