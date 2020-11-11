"Немного травмирован". Khayat рассказал, почему его сердце свободно

По словам украинского певца Khayat, романтические чувства в его жизни всегда возникали с первого взгляда.

Украинский певец Khayat в интервью, которое опубликовано 9 ноября на сайте телеканала "Факты", отвечая на вопрос о том, свободно ли его сердце, заявил, что пережил личную драму.

"Думаю, по моему творчеству видно, что сейчас я немного в этом плане травмирован. Наверное, нужно время, чтобы вернулся в нормальное русло и позволил себе впустить кого-то в свое сердце", – сообщил он.

Певец отметил, что у него нет каких-то конкретных критериев к своему будущему партнеру.

"Нужного человека мне всегда давала вселенная. Это всегда с первого взгляда", – заявил он.

В январе 2019 года Khayat (настоящее имя – Андрей Хайат) стал участником "Голосу країни", выбрав тренером Тину Кароль. По итогам шоу Khayat занял третье место.

В это же время певец стал финалистом нацотбора на "Евровидение 2019".

В июне того же года певец презентовал первый альбом Khmil'.