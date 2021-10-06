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06 октября, 2021
 
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"Куколка", "Это волшебно!" Димопулос отпраздновала двухлетие дочери

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Димопулос: Спасибо всем, кто участвовал в нашем празднике
Димопулос: Спасибо всем, кто участвовал в нашем празднике
Фото: santadimopulos / Instagram

Экс-участница украинской группы "ВИА Гра", победительница шоу "Танцы со звездами 7" на "1+1" Санта Димопулос в Instagram 6 октября опубликовала ролик, снятый во время празднования дня рождения ее дочери Софии.

"День рождения Софии. Спасибо всем, кто кто участвовал в нашем празднике", – написала она.

Детей, которые пришли поздравить именинницу, развлекали аниматоры. Также во время праздника проводились мастер-классы по рисованию. Мероприятие проходило на свежем воздухе.

"Куколка", – прокомментировала балерина Екатерина Кухар.

"Это волшебно! Очень классно дарить детям такие крутые праздники", – заявила nadyabogomaz.

Контекст:

Санта Димопулос замужем за бизнесменом Игорем Кучеренко. София (2019) – их общая дочь. От отношений с шоуменом Андреем Джеджулой у Димопулос есть сын Даниэль (2009).

Димопулос родилась 21 мая 1987 года в Киеве. Она была участницей группы "ВИА Гра" в 2011–2012 годах и группы Queens (2016–2017). Также она чемпионка мира по фитнесу (2011). 

Теги: праздники, дети, ВИА Гра, Санта Димопулос, Екатерина Кухар, ролик, фитнес
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