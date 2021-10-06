"Куколка", "Это волшебно!" Димопулос отпраздновала двухлетие дочери

Димопулос: Спасибо всем, кто участвовал в нашем празднике Фото: santadimopulos / Instagram

"День рождения Софии. Спасибо всем, кто кто участвовал в нашем празднике", – написала она.

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Детей, которые пришли поздравить именинницу, развлекали аниматоры. Также во время праздника проводились мастер-классы по рисованию. Мероприятие проходило на свежем воздухе.

"Куколка", – прокомментировала балерина Екатерина Кухар.

"Это волшебно! Очень классно дарить детям такие крутые праздники", – заявила nadyabogomaz.