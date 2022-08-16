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16 августа, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Кулеба во время прогулки по Киеву угостил Гордона мороженым, которое купил у уличного продавца. Видео

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Кулеба купил себе и Гордону белый пломбир в стаканчике
Кулеба купил себе и Гордону белый пломбир в стаканчике
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон во время интервью с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, которое записывалось в том числе во время совместной прогулки по Киеву, предложил купить мороженое у уличного продавца.

Кулеба в ответ признался, что любит лакомство, и заявил, что угощает. Они выбрали белый пломбир в стаканчике, Кулеба заплатил за две пачки 80 грн.

"Не кожного дня міністр пригощає, – поблагодарил Кулебу Гордон. – Вы представляете, чтобы так по Москве гулял [министр иностранных дел РФ Сергей] Лавров с каким-нибудь российским журналистом и мороженое еще ели?"

"Україна – не Росія, как классик утверждал", – ответил Кулеба. 

Кулеба: В сентябре 2021-го в Госдепе нам с Ермаком сказали: "Ну что, ребята? Копайте траншеи". Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Гордон и Кулеба во время записи интервью были обуты соответственно в синие и желтые туфли.

Теги: Киев, Дмитрий Гордон, Сергей Лавров, Дмитрий Кулеба, мороженое, интервью
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