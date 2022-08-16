  Кулеба во время прогулки по Киеву угостил Гордона мороженым, которое купил у уличного продавца. Видео

Кулеба купил себе и Гордону белый пломбир в стаканчике Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Кулеба в ответ признался, что любит лакомство, и заявил, что угощает. Они выбрали белый пломбир в стаканчике, Кулеба заплатил за две пачки 80 грн.

"Не кожного дня міністр пригощає, – поблагодарил Кулебу Гордон. – Вы представляете, чтобы так по Москве гулял [министр иностранных дел РФ Сергей] Лавров с каким-нибудь российским журналистом и мороженое еще ели?"

"Україна – не Росія, как классик утверждал", – ответил Кулеба.

Кулеба: В сентябре 2021-го в Госдепе нам с Ермаком сказали: "Ну что, ребята? Копайте траншеи". Читайте полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube