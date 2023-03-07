  "Курица в декрете". Рецепт сочного и яркого пирога без яиц и масла от львовского кулинарного блогера

В комментариях к рецепту кулинарный блогер объяснила, что своим названием пирог обязан двум красным полоскам, которые видны в разрезе десерта Видео: Львівські пляцки | Леся Кравецька / YouTube

Для приготовления коржей понадобится:

230 г сметаны 20% жирности;

1,5 ч.л. пищевого аммония;

200 г сахара;

80 г смальца;

370 г муки;

15 г какао.

Все ингредиенты смешиваем в порядке очередности в списке, за исключением какао. Тесто должно получиться немного липким. Его нужно разделить на пять равных частей с помощью весов. Вес каждой части будет составлять 170 г.

Соединяем две равные части в емкости и добавляем какао туда какао, перемешиваем, и снова разделяем на равные части. Таким образом должно получится три белых кусочка и два коричневых. Раскатывает каждый кусочек и выкладываем в форму для выпекания, застеленную пергаментной бумагой.

Коржи выпекаем в разогретой до 180 °С духовке в течение 8 минут.

Для начинки:

900 г тертых яблок;

150 г сахара;

100 мл воды;

1 пачка желе со вкусом киви;

1 пачка желе со вкусом вишни.

Смешиваем в кастрюле первые три ингредиента. Получившуюся массу доводим до кипения в течение 8 минут. Затем разделяем на две равные части, разложив в отдельные емкости.

В одну часть добавляем, перемешивая, желе со вкусом киви (зеленого цвета), а во вторую – со вкусом вишни (красного цвета).

После этого формируем пирог. В форму выкладываем шоколадный корж, смазав его горячей яблочной массой зеленого цвета, сверху кладем белый корж и смазываем яблочной массой красного цвета. Затем повторяем в той же последовательности с тремя оставшимися коржами.

Пирог накрываем пищевой пленкой и оставляем в холодильнике на шесть часов. После этого смазываем поверхность пирога шоколадной глазурью. Для этого необходимо 100 г измельченного черного шоколада смешать с 50 мл молока и растопить в микроволновке. Готовый пирог должен настояться в холодильнике не менее часа.

"Очень нежный, сочный и яркий пирог. Легко нарезается на кусочки. Очень красивый в разрезе", – описала десерт блогер.

В комментариях к рецепту кулинарный блогер объяснила, что своим названием пирог обязан двум красным полоскам, которые видны в разрезе десерта, а также тому, что для его приготовления не нужны яйца.

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